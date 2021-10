Calciomercato: Torino su Petagna, sostituirà Belotti. Il Napoli punta un granata

Il Torino pensa ad Andrea Petagna per sostituire Andrea Belotti al centro di tante voci di calciomercato in questi giorni. Già da tempo si parla di un addio imminente da parte di Belotti, ma questa volta l’affare sembra potersi concretizzare. Ecco perché il Torino sta cercando un sostituto sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni pare che sia Petagna il primo indiziato a sostituire Belotti. La dirigenza granata sta facendo dei sondaggi, ma per ora non c’è una accelerata. Torinogranata.it scrive : “In base alle informazioni che abbiamo raccolto, la partenza di Andrea Petagna (che è pur sempre classe ’95, non una vecchia gloria del calcio) è data per probabile a giugno e anche si questo fa affidamento Aurelio De Laurentiis per arrivare a Bremer“.

Petagna al Torino e Bremer al Napoli è l’ultima notizia di calciomercato di questi giorni, in cui si è parlato molto di trattative. Ad infiammare la scena il nuovo sceicco proprietario del Newcastle che vuole Koulibaly e tanti altri campioni. Mentre i due Manchester si contendono Osimhen. Il Napoli non lascia partire tanto facilmente i suoi giocatori come si è visto anche recentemente. Anche Petagna sembrava vicino alla cessione in direzione Sampdoria. Fu poi Spalletti a convincere il calciatore a restare a Napoli. L’ipotesi di Petagna al Torino, però, non è da scartare. Anche perché il calciatore chiede maggiore spazio. Fino ad ora Spalletti lo ha utilizzato ma non come vorrebbe. L’ex Spal non fa polemiche, ma è chiaro che vorrebbe giocare con maggiore frequenza. A gennaio con la Coppa d’Africa e la partenza di Osimhen, potrebbe avere maggiore minutaggio. In quel caso si dovrà giocare il posto con Dries Mertens. Il belga viene segnalato in netta ripresa dopo l’operazione alla spalla, che gli ha fatto saltare la preparazione estiva ed alcune partite di campionato.