Lippi è sicuro: “Finale Champions, se ci fosse stato Nedved nel 2003…”

Marcello Lippi rimpiange la presenza di Pavel Nedved durante la finale di Champions League del 2003 persa con la Juventus ai rigori contro il Milan. L’ex ct della Nazionale italiana di calcio nel 2003 allenava i bianconeri ed in finale non ha potuto schierare Nedved perché squalificato per un’ammonizione in semifinale. Lippi al Festival dello Sport di Trento ha detto: “Un giocatore che schiererei sempre tra quelli allenati? Rispondo con quello che non ho potuto mettere in campo nella finale Champions del 2003: avessi avuto Nedved , quella finale col Milan l’avrei vinta”.

La Champions resta un’ossessione sia per la Juventus che per Nedved. Le ultime due finali giocate con Allegri sono state entrambe perse ed anche per questo resta ancora il rimoso di quella del 2003. Una finale giocata contro il Milan e che la Juventus credeva di poter vincere, ma che invece perse dopo i tiri dal dischetto.