Gazzetta – Manchester e Psg su Osimhen: valore raddoppiato

Manchester United, PSG e Manchester City si interessano a Victor Osimhen, attaccante nigeriano esploso con il Napoli. Osimhen è stato votato miglior giocatore del mese di settembre, con sette gol all’attivo è sicuramente uno dei migliori calciatori di questo inizio di stagione. Le statistiche di Osimhen parlano chiaro e fanno ricredere gli scettici. Lo scorso anno il Napoli lo ha perso per infortunio più di una volta, poi c’è stato il Covid a frenarlo e quindi l’esplosione di Osimhen è stata ritardata.

Ora Manchester United, PSG e Manchester City cercano Osimhen come scrive Gazzetta dello Sport: “L’attaccante nigeriano ha già visto raddoppiato il valore del suo cartellino: ammesso che fosse cedibile, De Laurentiis pretenderebbe non meno di 110 milioni di euro. Oggi, Osimhen è una realtà della serie A, il centravanti che crea scompiglio tra le difese avversarie ed ha già attirato su di sé le attenzioni dei due Manchester e del Psg”.

Una bella rivincita del Napoli criticato per l’acquisto del nigeriano. Osimhen ha ricevuto molte critiche ad inizio stagione, così come è stato criticato l’acquisto di Anguissa da parte del Napoli. Attualmente Osimhen non è in vendita, anche perché De Laurentiis sa perfettamente che le quotazioni del giocatore possono solo migliorare. Manchester United, Psg e City seguiranno Osimhen anche nei prossimi mesi, ma gli azzurri hanno la porta chiusa. Il calciatore fa bene sperare, anche perché ha dei margini di miglioramento. Miglioramenti che si sono già visti rispetto alla scorsa stagione, quando è stato frenato da infortuni e Covid. Ora il nigeriano è un elemento imprescindibile per la squadra di Spalletti. Un giocatore capace di mettere appressione alla difesa da solo, con la sua velocità e la voglia di conquistare il pallone ad ogni costo. La sensazione è che per strapparlo al Napoli ci vorrà tempo, ma anche tantissimi soldi.