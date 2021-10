Osimhen Calciatore del mese di settembre Serie A. Battuti Vlahovic e Brahim Diaz

Osimhen è il calciatore di settembre in serie A. L’attaccante del Napoli ha vinto il primo premio AIC della nuova stagione 2021

VICTOR OSIMHEN MIGLIOR CALCIATORE IN SERIE A PER IL MESE DI SETTEMBRE

Dopo Luciano Spalletti, premiato come miglior tecnico dalla FIGC, tocca a Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha vinto il primo premio AIC come miglio calciatore in serie A del mese di settembre.

Pochissimi in Serie A e in Europa possono difendere la mescola di velocità e potenza di Osimhen. L’attaccante del Napoli fa la differenza in Serie A grazie a quel desiderio, quella fame, quella rabbia, che sembra spingerlo, soffiargli da dietro come un vento sempre a favore. Ogni sua azione è un farsi strada, un resistere alla pressione. Qui ci sono io e nessuno mi può spostare. Dietro la sua esplosione c’ è anche la mano del tecnico Luciano SPalletti, che fin dal primo momento ha creduto in lui.

L’Assocalciatori ha annunciato che è Victor Osimhen il calciatore del mese di settembre in Serie A. Il nigeriano del Napoli ha battuto la concorrenza di Brahim Diaz, Barella, Bonaventura e Vlahovic.

ECCO IL COMUNICATO DELLA AIC

«Sembrava che la stagione 2021-22 di Victor Osimhen fosse cominciata nel solco di quella passata, in cui tra infortuni di vario genere non ha quasi mai giocato con continuità. Ma dopo l’espulsione alla prima giornata, contro il Venezia, e dopo essersi sbloccato all’esordio in un Europa League, contro il Leicester, non si è più fermato. A settembre ha segnato sette gol in sei partite e, prima della partita con la Fiorentina, settima vittoria consecutiva del Napoli di Spalletti, in cui Osimhen ha conquistato il rigore del momentaneo 1-1, aveva trovato il gol consecutivamente in cinque partite tra campionato e coppa.

Mandato al voto dalla redazione dell’Ultimo Uomo, insieme ad altri giocatori decisivi nel buon inizio delle loro squadre (Barella, Brahim Diaz , Bonaventura, Vlahovic, etc.), Osimhen ha vinto con più della metà dei voti totali – che, va ricordato, assegnano i suoi colleghi calciatori di Serie A su richiesta AIC.

Osimhen ha dimostrato una determinazione eccezionale, trasformando azioni caotiche in occasioni d’oro, costringendo i difensori a continui duelli fisici, puntando la profondità con una costanza logorante. Pochissimi in Serie A possono difendere la mescola di velocità e potenza di Osimhen. Il Napoli se ne avvantaggia anche quando non tocca palla ma si limita ad allungare le difese: i suoi movimenti tra difensore centrale e terzino, o tra i due centrali, sono eseguiti con una tale continuità e una tale intensità che a un certo punto per forza di cose anche ai difensori migliori capita di lasciargli un po’ di spazio. E un po’ di spazio, contro un giocatore come Osimhen, è comunque troppo spazio».