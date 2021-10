Settebello Napoli. Gli azzurri espugnano anche il franchi. Viola annichiliti

Fiorentina-Napoli, 1-2 Gli azzurri espugnano il Franchi grazie alle reti Lozano e Rrahmani. Sette vittorie su sette per i ragazzi di Spalletti.

FIORENTINA-NAPOLI 1-2

Il Napoli batte la Fiorentina per 2-1 e si mantiene al 1° posto a punteggio pieno dopo 7 partite. Partita pazzesca al Franchi. Al 28′, sugli sviluppi di un corner, Martinez Quarta porta in vantaggio la viola. Poi la reazione del Napoli. Al 38′ Dragowski para un rigore a Insigne e un 2° tentativo del capitano del Napoli, arriva Lozano e firma il gol del pari. Al 46′ ancora il 9 del Napoli va vicino al raddoppio. Secondo gol che arriva a inizio ripresa con Rrahmani. Poi succede di tutto ma il risultato non cambia.

IL TABELLINO

Fiorentina-Napoli 1-2. Gli azzurri continuano a sognare e, alla nuova pausa nazionali si congeda in vetta alla classifica a punteggio pieno. Spalletti fa 7 su 7 battendo in trasferta (e in rimonta) anche la Fiorentina: al “Franchi” Lozano e Rrahmani ribaltano l’iniziale rete di Martinez Quarta.

MARCATORI: 29′ Martinez Quarta (F), 39′ Lozano (N), 50′ Rrahmani (N)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6,5 (76′ Benassi 5); Odriozola 6, Milenkovic 5,5, Martinez Quarta 5,5, Biraghi 5; Bonaventura 6,5 (76′ Kokorin 5), Pulgar 6 (64′ Torreira 5,5), Duncan 6 (76′ Maleh 5,5); Callejon 5,5 (57′ Sottil 6), Vlahovic 6, Gonzalez 6. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Anguissa 6,5, Fabian Ruiz 5,5 (83′ Mertens sv), Zielinski 5,5 (56′ Elmas 6); Lozano 6,5 (56′ Politano 6,5), Osimhen 6,5 (83′ Petagna sv), Insigne 5,5 (69′ Demme 5,5). All. Spalletti.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Bonaventura (F), Martinez Quarta (F), Italiano (F) dalla panchina, Pulgar (F), Anguissa (N), Mario Rui (N), Demme (N)

Espulsi: nessuno

Note: al 39′ Insigne (N) sbaglia un rigore

Il Napoli batte la Fiorentina e inanella la settima vittoria in altrettante giornate restando in vetta alla classifica.