Moviola Fiorentina-Napoli: proteste sul rigore di Insigne. Arriva il verdetto

Fiorentina-Napoli proteste sul rigore di Insigne. Dragowski lamentava un fallo ai suoi danni da parte del capitano del Napoli.

LA MOVIOLA DI FIORENTINA-NAPOLI

Napoli fa festa e sogna a tutto spiano. Alla nuova pausa nazionali, Spalletti chiude con l’en plein: sette vittorie su sette, 21 punti e vetta incontrastata nella classifica di Serie A. AL “Franchi” Fiorentina battuta in rimonta 2-1: all’iniziale rete di Martinez Quarta, rispondono Lozano (in tap in dopo che Dragowski aveva respinto un rigore a Insigne) e Rrahmani, di testa su schema da punizione battuta a sorpresa da Zielinski. In difesa, un monumentali Koulibaly neutralizza Vlahovic e così, la Fiorentina, deve accontentarsi di restare a quota 12.

Proteste della Fiorentina in occasione del calcio di rigore di Insigne: Dragowski lamentava un fallo ai suoi danni del capitano azzurro. Ecco il verdetto della Gazzetta dello Sport



36′ – Lancio di Fabian per Osimhen che scappa a Martinez Quarta e viene atterrato in area: Sozza concede il rigore al Napoli ed ammonisce il difensore argentino, nonostante le proteste dei partenopei che chiedevano una sanzione più pesante.

38′ – Dragowski intercetta il rigore di Insigne che lo anticipa di testa sulla respinta, prima del tocco vincente di Lozano: il goal è regolare, in quanto il portiere polacco non era in pieno possesso del pallone.