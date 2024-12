Lazio formato europeo: può davvero vincere l’Europa League?

La Lazio sta vivendo una stagione da sogno, e sembra essere tornata quella di un tempo, capace davvero di stupire tutti. Per il momento i biancocelesti sono in corsa per tutti gli obiettivi: sono lì in zona scudetto, nonostante la debacle contro l’Inter, e sono primi nel girone unico di Europa League. Proprio l’Europa rappresenta, con tutta probabilità, l’obiettivo più “semplice” da raggiungere. Lo pensa anche il noto giornalista Giuseppe Pastore.

La Lazio può vincere l’Europa League

Partiamo dai numeri. La Lazio attualmente occupa la prima posizione in classifica nel girone unico di Europa League, alla sua prima edizione “rinnovata”. Attualmente i biancocelesti hanno un bottino complessivo di 16 punti, frutto di 5 vittorie e 1 pareggio. La seconda classificata, ovvero l’Athletic di Bilbao, è a pari punti ma ha una differenza reti peggiore. Le prestazioni dei biancocelesti sono state eccellenti, e infatti vengono considerati tra i favoriti per la vittoria finale. Lo sostengono sia le quote vincente sull’Europa League dei siti web di betting, sia molti esperti di calcio, fra cui si trova il già citato giornalista Giuseppe Pastore.

Pastore, nello specifico, ha voluto sottolineare quanto segue: L’Europa League deve diventare il principale obiettivo della Lazio di quest’anno, perché lo scudetto è oggettivamente difficile, essendoci squadre meglio attrezzate sulla carta. Inoltre, secondo Pastore gran parte del merito dei successi dei biancocelesti va alle capacità gestionali e tattiche dell’allenatore laziale Baroni, vero protagonista di questo primo scorcio di stagione. Si parla di un tecnico che punta molto sull’efficacia degli esterni, come testimoniato dal gol di Nuno Tavares, e dal gioco creato da Pedro, che quest’anno sembra avere il piede più caldo del solito.

Stando a Pastore, la filosofia calcistica di Baroni è unica e per certi versi innovativa. Pastore, non a caso, parla di “Baronismo”: un vero e proprio attestato di stima nei confronti dell’allenatore della Lazio. Inoltre, Baroni ha il merito di presentarsi a stampa, tifosi, calciatori e addetti ai lavori in modo particolare, senza pronunciare proclami e senza creare polemiche. Da aggiungere anche il fatto che l’Europa League quest’anno risulta più semplice da vincere, come sottolineato dallo stesso Pastore: mancano le grandi big europee, e quindi la Lazio potrebbe arrivare fino in fondo senza difficoltà, a patto di proseguire con il suo impegno in campo, senza snobbare la coppa in favore del campionato nazionale.

Lazio con la qualificazione quasi in tasca

Dagli ottavi le partite inizieranno ad avere un peso ovviamente maggiore, ma ciò che conta è che la Lazio ha praticamente in tasca la qualificazione. Innanzitutto, ad oggi è certa almeno degli eventuali spareggi, se dovesse scivolare al di sotto dell’8 posto, ma sinceramente non sembra una proiezione credibile. Per quel che riguarda la qualificazione tra le prime 8, come anticipato, alla Lazio manca davvero un soffio.

Mancano due gare alla fine del girone unico, dunque ci sono 6 punti in palio, che verranno contesi dalla Lazio contro la Real Sociedad e il Braga: due squadre ampiamente alla portata degli uomini di Baroni. Nello specifico, basteranno 2 punti per qualificarsi aritmeticamente agli ottavi, ma potrebbe anche bastare un solo punto.