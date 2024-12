Fiorentina scatenata, Pedullà rivela: Folorunsho e lo scambio Biraghi-Spinazzola

Pedullà svela un clamoroso intreccio di mercato: oltre al centrocampista, si valuta uno scambio di terzini tra i due club.

Il mercato tra Napoli e Fiorentina si infiamma con una doppia trattativa. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, non solo Michael Folorunsho è vicino al trasferimento in viola, ma si profila anche un clamoroso scambio sull’asse Biraghi–Spinazzola.

L’esperto di mercato di Sportitalia conferma l’affare Folorunsho: “Michael Folorunsho viaggia sempre più spedito verso la Fiorentina. Dopo quanto vi abbiamo svelato la scorsa estate e negli ultimi giorni, possiamo aggiungere che la trattativa procede e c’è una bozza di accordo tra il centrocampista e il club viola”.

Le cifre dell’operazione sono delineate: “Adesso la Fiorentina lavora per perfezionare gli accordi con il Napoli, operazione in prestito con diritto di riscatto per complessivi 8-9 milioni. Trattativa molto bene avviata e fiducia in crescita”.

Ma la vera sorpresa arriva sul fronte terzini. Pedullà svela: “I dialoghi tra Napoli e Fiorentina possono portare a un’altra operazione. A prescindere da Danilo, il Napoli continua a seguire Biraghi e alla Fiorentina potrebbe interessare andare fino in fondo per Spinazzola, visto che anche Parisi è in bilico. L’idea scambio viene valutata con attenzione”.