Napoli, Mario Rui saluta dopo 6 anni: “Grazie per l’impegno in azzurro”

Il club azzurro ha annunciato la separazione dal terzino portoghese dopo oltre 200 presenze.



Si chiude dopo sei anni e mezzo l’avventura di Mario Rui con il Napoli. Il club partenopeo ha ufficializzato attraverso una nota la risoluzione consensuale del contratto con il terzino portoghese, che lascia così gli azzurri dopo aver collezionato più di 200 presenze.

Il laterale mancino, che in questa stagione non ha mai trovato spazio con Antonio Conte, dice addio al Napoli dopo aver contribuito alla conquista dello storico Scudetto e di una Coppa Italia. Nella scorsa stagione il portoghese aveva totalizzato 19 presenze in campionato.

“La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024”, si legge nel comunicato ufficiale del club che prosegue: “Il Napoli ringrazia Mario Rui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.