Napoli: Kvara, Meret e Olivera rinnovano. ADL cala il tris per lo scudetto.

Il Corriere dello Sport svela gli accordi raggiunti dal club azzurro con tre pilastri della squadra. Equiparato lo stipendio del georgiano a quello di Lukaku.

Il Napoli blinda i suoi gioielli con tre importanti rinnovi contrattuali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro ha praticamente definito i prolungamenti di Kvaratskhelia, Meret e Olivera, tutti elementi considerati fondamentali nel progetto di Antonio Conte.

Per il talento georgiano l’accordo è ormai ai dettagli finali. Il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Mamuka Jugeli hanno trovato l’intesa per un prolungamento fino al 2029 (attualmente in scadenza nel 2027). “Lo stipendio di Kvara”, rivela il quotidiano, “dovrebbe essere equiparato a quello di Lukaku tra base fissa e bonus, fino a raggiungere più o meno i 6 milioni a stagione con graduali scatti progressivi”. Nel nuovo contratto prevista anche una clausola rescissoria variabile.

Svolta anche per Alex Meret: l’ultimo incontro a Castel Volturno tra l’agente Federico Pastorello e il ds azzurro ha portato alla fumata bianca. “Il portiere, in scadenza a giugno”, scrive il CdS, “è ormai pronto a legarsi al club con un nuovo contratto su base annuale più opzione sul secondo anno. Uno più uno, complessivamente blindati fino al 2027”.

Infine, accelerata decisiva anche per Mathias Olivera, protagonista di un’ottima stagione in maglia azzurra. “Il suo agente Pablo Boselli è stato a Napoli di recente per incontrare Manna. Le parti hanno raggiunto l’accordo: il nuovo contratto scadrà nel 2030 con adeguamento dell’ingaggio”. Si attendono solo gli annunci ufficiali.