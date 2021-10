Napoli, Lozano: “Ho rischiato di restare paralizzato. Con Spalletti possiamo vincere”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli parla del brutto infortunio accaduto in estate con il Messico: “Ho avuto paura. Avrei potuto restare paralizzato o perdere un occhio”.

LOZANO SI RACCONTA A ESPN

Il Chucky Lozano ai microfoni di ESPN racconta dell’infortunio rimediato l’11 luglio, durante il match inaugurale di Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago. Lozano fu vittima di durissimo scontro con il portiere avversario Marvin Phillip dopo soli 11 minuti di gioco.

“Molti medici, dopo l’infortunio, mi hanno detto che avrei potuto perdere anche la vita. Sono state parole dure da accettare, pensi subito ai tuoi figli, a tua moglie, a quello che ti circonda. È stato un brutto infortunio ma grazie a Dio ne sono uscito quasi indenne. Avrei potuto restare paralizzato o perdere un occhio vista la ferita, ho avuto paura ma la vicinanza della famiglia mi ha aiutato. Ora ho una cicatrice. Questo infortunio mi ha cambiato, è stato un duro colpo pensare di poter abbandonare la mia famiglia e i miei figli”.

IL NAPOLI E SPALLETTI

Lozano all’indomani della sconfitta contro lo Spartak Mosca in Europa League appare comunque convito delle qualità del Napoli e pone la massima fiducia in Spalletti. Il Chucky a ESPN afferma:

“Abbiamo cominciato bene, in rosa ci sono ottimi calciatori e grandi persone. Inseguiamo i nostri obiettivi e non molliamo. Serie A? Qui le squadra sono tutte ben allenate e preparate sul piano tattico, non è mai facile vincere una partita. E’ un campionato complicato, può succedere di tutto, anche che l’ultima in classifica batta la prima. E’ cambiata la mentalità, adesso è un torneo più offensivo.

Come descriverei il mio rapporto con Mister Luciano Spalletti? Il nostro allenatore mi trasmette molta fiducia, sin da subito ha chiarito di puntare forte su di me, mi dice che ha fiducia nelle mie potenzialità