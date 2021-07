Gold Cup, Lozano brutto infortunio: esce dal campo in barella e con il collare VIDEO

INFORTUNIO LOZANO MESSICO GOLD CUP – Napoli in ansia per Lozano, l’attaccante è uscito dal campo in barella e con un vistoso collare, dopo uno scontro di gioco con il portiere del Trinidad e Tobago, Marvin Phillip.

Il Chucky Lozano impegnato con la sua nazionale nella Golden Cup, durante la sfida contro Trinidad e Tobago all’11’ del primo tempo è stato protagonista di un brutto infortunio, Lozano spinto vistosamente da un difensore avversario è stato colpito al volto dal portiere avversario. Immediati i soccorsi in campo. Lozano è stato trasportato immediatamente in ospedale, sostituto in campo da Efraín Álvarez.

GOLDEN CUP, INFORTUNIO LOZANO GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

La nazionale Messicana su Twitter ha tranquillizzato sulle condizioni dell’attaccante del Napoli: “Hirving Lozano è stabile, cosciente e sarà sottoposto ad ulteriori controlli medici”

VIDEO INFORTUNIO LOZANO MESSICO

Goladen cup, Lozano si scontra con il portiere avversario e lascia il campo in barella. Ecco il video diffuso dalla tv Messicana.