Zialiani su Italia-Inghilterra: sfida tra cascatori doc e specialisti in gomitate

Italia-Inghilterra finale di Euro2020 secondo Paolo Ziliani sarà una sfida nella sfida: tra cascatori doc e specialisti in gomitate. Il giornalista su twitter punge Chiellini e Maguire, ma anche Chiesa e Sterling. Proprio in questa edizione dell’Europeo di calcio si è visto quanto possa essere cascatore Sterling. Il rigore che ha portato l’Inghilterra in finale è veramente inventato.

Questo il tweet di Ziliani su Chiellini e Maguire

Domani in #ItaliaInghilterra ci sarà anche la sfida nella sfida tra i due difensori specialisti in gomitate in faccia agli avversari (quindi a rischio giallo o rosso): #Chiellini e #Maguire. Occhio! pic.twitter.com/ANQxIhxbO6 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) July 10, 2021

Questo, invece quello su Chiesa e Sterling