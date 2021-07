Berrettini finale a Wimbledon: match in tv in chiaro, ecco il canale

Matteo Berrettini in finale a Wimbledon si potrà vedere in tv in chiaro. Sicuramente una grande notizia per gli appassionati di tennis ma in generale per tutti gli sportivi che si vogliono godere una giornata ricca di sport e cominciare a tifare Berrettini nel tempo del tennis a Wimbledon. Sky Sport ha scelto di aprire a tutti la visione in tv della finale di Berrettini: “Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky”, ha detto Stephen van Rooyen, Ceo di Sky Europe. “Siamo da sempre accanto allo sport italiano, su cui abbiamo investito tanto e continuiamo a investire perché crediamo e condividiamo la passione di milioni di tifosi. Per questo abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, in chiaro su TV8, una sfida senza precedenti, in modo che l’intero Paese possa tifare Berrettini ed essere tutti insieme protagonisti di uno straordinario evento sportivo”.

Berrettini a Wimbledon: canale tv in chiaro

Tutto pronto per la finale di Wimbledon che si giocherà domenica 11 giugno 2021 a partire dalle 15. Sul campo ci saranno Matteo Berrettini e Novak Djokovic, il tennista è riuscito ad arrivare in finale dopo che un italiano non ci riusciva da 61 anni. Con prestazioni super si è guadagnato la possibilità di vincere un titolo prestigiosissimo, contro il numero uno al mondo.

La finale di Berrettini a Wimbledon si potrà vedere in chiaro su Tv8. Inoltre sarà trasmesso anche sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Sarà sicuramente una grande giornata di sport per l’Italia che alle 21 si metterà di nuovo davanti al televisore, ma questa volta per tifare la Nazionale di Mancini che sfida l’Inghilterra.