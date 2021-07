Kane è sicuro: “Finale con l’Italia a Wembley, bellissimo posto per festeggiare”

Harry Kane è già pronto a festeggiare la vittoria dell’Inghilterra agli Europei. In generale gli inglese, a cominciare da Boris Johnson, primo ministro che ha cambiato l’immagine di profilo e pubblicato più post con la scritta: “Sta tornando a casa” riferendosi alla Coppa. Negli studi televisivi c’è chi addirittura fa il countdown per segnare le ore che mancano alla sicura vittoria finale.

Ostenta sicurezza anche Hurry Kane che dice: “Giocare a Wembley rende l’occasione ancora più importante e speciale. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e incoraggiarci e l’energia sarà incredibile. Non c’è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo”. Dall’alto dei suoi 4 gol fino a questo momento Kane vuole cercare di prendersi lo scettro di capocannoniere del torneo che per ora appartiene a Schick con 5 reti. “Nel 1966, ovviamente, l’Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo ed è stato un risultato straordinario per la squadra e il paese. Ora abbiamo la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia, anche per i nostri genitori e per chi non ha mai visto l’Inghilterra in finale – aggiunge – so che vale per tutto il paese. È un momento speciale e se riusciamo a vincere saremo ricordati per il resto della nostra vita. La sfida è questa, quindi dobbiamo accettarla” dice Kane.

L’attaccante inglese ricorda l’unica vittoria della Nazionale inglese, ma omette di dimenticare che è stata vinta con un gol inesistente, perché la palla non aveva varcato la linea. Con un rigore inesistente fischiato a Sterling l’Inghilterra si è presa anche la finale di Euro2020 e tutti sperano che non ci siano altre sviste arbitrali anche contro l’Italia.