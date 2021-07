Sarà Inghilterra-Italia la finale di Euro2020. La formazione inglese è riuscita a battere ai supplementari una solidissima Danimarca, riuscita anche a passare in vantaggio con Damsgaard ma poi rimontata con l’autogol di Kjaer e il gol di Kane che ha ribadito in rete un rigore che lui stesso aveva sbagliato. Grandi polemiche per il rigore assegnato all’Inghilterra per un presunto fallo su Sterling. Le immagini sono veramente poco chiare ed in molti casi sembra che il tocco sul giocatore inglese non ci sia minimamente.

“Ci sono grandi dubbi su queste immagini, più si vedono e più sembra che il tocco non ci sia” hanno commentato i telecronisti Rai rivedendo le immagini del rigore assegnato all’Inghilterra. In effetti il calcio dagli 11 metri è sembrato davvero molto generale. Dalle immagini sembra che Maehle non tocchi mai Kane, ma il rigore per l’Inghilterra è stato comunque assegnato dopo aver visto le immagini Var. Tra l’altro l’azione è proseguita nonostante ci fossero due palloni in campo contemporaneamente.

Grazie a questa vittoria la finale di Euro2020 sarà Inghilterra-Italia. Gli inglesi potranno giocare in casa a Wembley la finale con gli azzurri. Visto il trattamento di favore avuto dagli inglesi con la Danimarca, la formazione di Mancini dovrà temere anche l’ambiente che sembra tutto a favore dell’Inghilterra.

