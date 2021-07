Napoli, Spalletti si presenta: Insigne e tanti nodi da sciogliere

Luciano Spalletti parlerà oggi in conferenza stampa. Il nuovo allenatore del Napoli si presenta ai tifosi. Al suo arrivo al Konami Center di Castel Volturno qualche giorno fa, il tecnico ha detto solo qualche parola, ma niente di più. Tutto rimandato alla presentazione ufficiale di Spalletti che si terrà alle ore 15 sempre al Konami Center. Le parole di Spalletti faranno seguito alla conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis che aveva gettato sconforto nei tifosi azzurri. In quella circostanza che si è parlato quasi esclusivamente di ridimensionamento (chiamato ad arte nuove dimensione ndr), tagli e quant’altro. Luciano Spalletti è stato scelto per riportare il Napoli in Champions League. Cosa che aveva fatto con l’Inter nella sua ultima esperienza in panchina, ma il tecnico toscano è famoso per la conquista del piazzamento Champions, che al Napoli manca oramai da due anni.

I problemi del Napoli

Una delle questioni da affrontare e risolvere per Spalletti è sicuramente quella legata ad Insigne. In questo caso molto diverse da quelle legate ad Icardi e Totti. In quel caso c’erano personaggi ingombranti, come il capitano della Roma, o che bisognava ricollocare senza perdere introiti come il capitano dell’Inter, in questo caso la questione riguarda un altro capitano. Lorenzo Insigne, però, non è uno che sta piantando grane ha fatto delle richieste (anche economiche) ed è rimasto male per l’ultima imitazione di Aurelio De Laurentiis. La volontà del giocatore resta quella di restare in azzurro, ma al momento il rinnovo è completamente bloccato.

A Spalletti viene dato il complito anche di riportare entusiasmo in una piazza che negli ultimi due anni tra ammutinamenti, cambi di panchina, problemi con Ancelotti e Gattuso e mancata Champions è sprofondata in un clima tutt’altro che sereno. Ovviamente nulla potrà dire su Napoli-Verona, partita misteriosa su cui la società non ha mai fatto chiarezza.