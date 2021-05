Spalletti la Champions: legame indissolubile, ci è riuscito pure con l’Udinese

Luciano Spalletti mister Champions League. Il nuovo tecnico del Napoli riesce quasi sempre a centrare questo obiettivo che nella stagione 2021/22 è sfuggita per un solo punto al club campana. Una partita assurda quella di Napoli-Verona, su cui nessuno ancora dato una spiegazione. Intanto si guarda avanti, come è inevitabile che sia. Il Napoli vuole conquistare la prossima qualificazione alla Champions League, vitale per i bilancio di Aurelio De Laurentiis. Come ricorda Il Mattino, il tecnico quasi sempre riesce a centrare questo obiettivo dato che in passato ci è già riuscito.

Nel 2004 Luciano Spalletti riuscì a conquistare la Champions League addirittura con l’Udinese. Nel 2017 lo ha raggiunto con l’Inter. Il tecnico toscano prese per mano il club nerazzurro che non riusciva a qualificarsi per l’Europa delle grandi da ben sette stagioni.

Spalletti al Napoli: cosa cambia

Intanto Il Mattino fa sapere che non ci sarà nessuna parola di Luciano Spalletti. Si sussurra di una conferenza stampa ma solo se l’Inter darà il via libera, dato che ufficialmente l’allenatore è ancora sotto contratto con i nerazzurri fino a fine giugno.

Intanto mister Champions, Luciano Spalletti pensa a come modella la sua squadra. Sia a livello di calciomercato, sia sotto l’aspetto tattico. Ecco quanto scrive Il Mattino: