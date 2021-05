REPUBBLICA – Il Napoli vuole vendere, Koulibaly e Fabian, Insigne situazione complicata. Trovato il sostituto dello spagnolo

Ultime notizie di calciomercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha la ferma convinzione di far quadrare i conti, priorità assoluta della sua gestione, come confermato più volte. Il Napoli non rischierà mai più il fallimento, come accaduto in passato, è questo il pensiero del presidente azzurro. E mentre i tifosi attendono un chiarimento su Napoli-Verona, si pensa alle cessioni.

Secondo quanto riferisce Repubblica il Napoli è pronto a cedere almeno due big della sua rosa: Koulibaly e Faibna Ruiz hanno mercato e possono compensare le perdite della mancata qualificazione alla Champions League. Da monitorare anche il futuro di Lorenzo Insigne che non trova l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli.

Calciomercato Napoli: le cessioni del Napoli

La situazione in uscita del Napoli è molto delicata. Il club azzurro ha necessità di vendere non solo per fare cassa, ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Ecco l’analisi di Repubblica.