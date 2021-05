Italia: convocati Mancini, c’è Meret. Politano in forte dubbio, preferisce un giovane

Roberto Mancini ed i convocati dell’Italia per gli Europei di calcio. Il commissario tecnico deve risolvere ancora qualche dubbio, anche se la maggior parte della lista, a cominciare da Lorenzo Insigne, è già compilata. Oggi Mancini diramerà la lista dei convocati. Tra i calciatori del Napoli che sperano in una convocazione ci sono Alex Meret e Matteo Politano.

Ecco quanto scrive Corriere della Sera che anticipa le scelte del ct dell’Italia Roberto Mancini:

A Mancini piace moltissimo e lo aveva immaginato nel gruppo, tanto da considerarlo un’alternativa importante ai due centravanti, Belotti e Immobile. Ma Kean ha sbagliato tutto contro San Marino, la partita e soprattutto l’atteggiamento. Un’occasione sprecata. Così oggi sarà nella lista dei 28 ma se Raspadori, a Lubiana con la Under 21, dovesse recuperare dal guaio muscolare, gli potrebbe rubare il posto.

Bernardeschi, dopo la sfida con San Marino, è invece sicuro della convocazione. Una bella rimonta. Lo juventino si esalta in azzurro. Mancini ci vuole pensare sino all’ultimo: o Sensi o Cristante. Pessina, invece, farà parte della spedizione. Il terzo portiere, dietro Donnarumma e Sirigu, dovrebbe essere Meret anche se venerdì ha giocato Cragno.

E in difesa gli indizi portano a Toloi a danno di Gianluca Mancini. L’allenatore ha già dato i numeri: 3 portieri, 9 difensori, 7 centrocampisti e 7 attaccanti. Sono fuori Ferrari e Biraghi in difesa, Castrovilli a centrocampo, Grifo in

attacco. Politano, autore di una convincente doppietta con San Marino, ci crede sino all’ultimo. Le sue speranze sono ridotte però Mancini, più di una volta, ci ha sorpresi. E se stavolta la sorpresa fosse il ripescaggio di Scamacca?