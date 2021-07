Lorenzo Insigne vuole il Napoli ma la trattativa per il rinnovo è completamente bloccata. Il giocatore fino ad ora non ha ancora incontrato la dirigenza azzurra. Secondo calciomercato.com per ora non ci sono novità, le parti non si sono incontrate ed addirittura ora il Milan sta facendo un pensiero ad Insigne. A peggiorare la situazione ci sono le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, con tanto di imitazione di Insigne che non è piaciuta per niente al giocatore del Napoli. Le parti sono distanti anche al punto di vista economico, con il giocatore che vorrebbe un aumento dell’ingaggio ed il Napoli che è fermamente convinto ad abbassare il tetto dei salari.

Insigne: tentazione Milan

Secondo quanto scrive calciomercato.com del rinnovo di Insigne si parlerà molto probabilmente a fine Europeo, proprio il torneo continentale ha dilatato i tempi. Ma il portale specializzato in calciomercato il giocatore piace al club rossonero e scrive: ” Il Milan nei mesi scorsi aveva ricevuto il procuratore del classe ’91, senza però andare avanti nei discorsi. Tutto fermo, tutto bloccato: ora Lorenzo pensa solo a un altro azzurro”.

