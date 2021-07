Agente Insigne si difende: “Attacco a De Laurentiis? Vi spiego”

Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne ritorna sull’episodio del post prima pubblicato e poi cancellato dai social. I toni del post erano molto duri contro De Laurentiis ed il tema principale era il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne col Napoli. Parole davvero molto accese che hanno sorpreso tutti, anche perché l’episodio si è verificato dopo che Aurelio De Laurentiis aveva addirittura fatto l’imitazione di Insigne durante un intervento pubblico, cosa che ha dato molto fastidio al giocatore.

L’agente di Insigne è ritornato sul post pubblicato e poi cancellato ed ha chiarito: “Ho semplicemente repostato una storia di un tifosi senza neanche leggerla…”. Poi ha aggiunto: “L’unico motivo vedevo 2 ragazzi che festeggiavano il raggiungimento di una finale europea e la dedicavano ad un loro amico infortunato. Purtroppo veramente non c’è vergogna” ha scritto l’agente. Il post in questione in cui c’è un attacco a De Laurentiis è stato cancellato dall’agente di Insigne che ha fatto così chiarezza sulla vicenda. I festeggiamenti a cui si riferisce Pisacane sono quelli del posto partita di Italia-Spagna, in cui Insigne ha indossato la maglia di Spinazzola per omaggiare il compagno infortunato. Il rinnovo di contratto di Insigne resta comunque un nodo da sciogliere al termine degli Europei.