“De Laurentiis, non ce la farai! Napoli sa che vuole rinnovare a vita”: L’agente di Insigne posta e poi rimuove il messaggio

Il post dell’agente di Lorenzo Insigne prima pubblicato e poi cancellato, sta facendo molto discutere. Dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna, Insigne è sceso in campo accompagnato da Jorginho per festeggiate la vittoria indossando la maglia di Spinazzola. Il gruppo di Roberto Mancini ha dedicato al vittoria allo sfortunato terzino della Roma. Il capitano del Napoli, nonostante le vicissitudini relative al rinnovo di contratto, è apparso molto sereno, a differenza del suo agente Vincenzo Pisacane, che su instagram, ha pubblicato un post immediatamente rimosso:

“ADL già vuoi mettere Lorenzo contro una città intera ma questa volta non ce la fai. Napoli sa che lui vuole rinnovare a vita e un contratto di meno ma vuole i giocatori, vuole vincere quello che non vuoi tu da sempre s… Non sarai mai il mio presidente, Lorenzo uno di noi”.

Le parole dell’agente di Insigne sono molto chiare su quale sia il desiderio del capitano del Napoli. Il Magnifico vorrebbe terminare la sua carriera in azzurro, ma evidentemente la necessità di fare cassa ha la priorità su tutto.

Anche il decano dei giornalisti Napoletani, Rosario Pastore, sembra essere d’accordo con l’agente di Lorenzo Insigne: “Dopo quanto ha detto De Laurentiis, prepariamoci all’inevitabile. Ne saranno lieti anche gli opinionisti che hanno fatto i conti, decretando che il Napoli non può permettersi di spendere, per il suo giocatore, quasi 40 milioni per 4 anni di contratto. Peccato non siano stati fatti i conti della serva sui costi del Consiglio d’Amministrazione (il presidente, la moglie, i figli, il consulente fiscale) che, annualmente, costano la stessa cifra che percepirebbe Insigne, senza mai scendere in campo”.

LEGGI ANCHE