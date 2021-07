De Laurentiis lavora sul mercato insieme a Spalletti e al DS Giuntoli. Il patron azzurro è sceso in campo in prima persona e con il nuovo tecnico sta disegnando il nuovo Napoli 2021/22. L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica spiega:

“Nonostante l’austerity, annunciata con trasparenza dal Napoli, De Laurentiis ha iniziato lo stesso a muoversi con cautela sul mercato. Il patron ha fatto lunghe e frequenti video-conversazioni con Luciano Spalletti, il vice presidente Edoardo, l’ad Chiavelli, il capo degli osservatori Micheli e anche con il ds Giuntoli, in un clima evidentemente di ritrovata compattezza”.

Il quotidiano aggiunge ulteriori dettagli: “I veleni della scorsa stagione devono essere messi alle spalle e il club azzurro ha urgenza di voltare pagina, per fare quadrato contro le enormi difficoltà provocate dalla crisi economica. Domani sarà presentato al Konami Training Center di Castel Volturno il nuovo allenatore Spalletti.

Per il Napoli è tempo di mettere mano alla ricostruzione della squadra. Emerson Palmieri e un centrocampista (nel mirino uno tra Berge, Zakaria, Thorsby o Grillitsch) sono i primi obiettivi, subordinati però per far quadrare i conti alle cessioni. La cessione di Mario Rui al Galatasaray potrebbe aprire le danze”.