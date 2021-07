Emerson Palmieri al Napoli: accordo verbale, c’è fiducia

Emerson Palmieri al Napoli, le ultime novità di calciomercato. Il giocatore brasiliano naturalizzato italiano è sempre il principale obiettivo in casa Napoli. Il club azzurro ha un vantaggio rispetto alle altre società che lo seguono e si chiama Luciano Spalletti. L’esterno della Nazionale italiana ha già lavorato con l’attuale tecnico del Napoli e questa sintonia facilita il rapporto con il calciatore. L’altro vantaggio è legato ai buoni rapporti con Abramovic, scaturiti dalla cessione di Jorginho, che invece ha fatto infuriare il Manchester City. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com il Napoli ha già un accordo verbale con Emerson Palmeri con “Spalletti che ha ottenuto il sì del ragazzo che non vede l’ora di poter tornare a disposizione del tecnico di Certaldo” scrive calciomercato.com.

Napoli su Emerson Palmieri: attenti a Roma e Inter

Il club di Aurelio De Laurentiis resta in vantaggio su tutte le altre squadre che cercano il giocatore, ma nel calciomercato non si può mai abbassare la guardia. L’infortunio di Spinazzola ha messo la Roma nella necessità di cercare un terzino sinistro ed Emerson Palmieri è il sostituto proprio di Spinazzola in Nazionale. Il Chelsea valuta Emerson Palmieri 20 milioni di euro ed aveva provato ad inserirlo nella trattativa per Hakimi, ma non si è fatto nulla. Intanto il Napoli va avanti per la cessione di Mario Rui al Galatasaray che potrebbe spalancare le porte all’arrivo di Emerson Palmieri. Mario Rui può portare nelle casse del Napoli 6-7 milioni di euro.

