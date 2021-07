Florian Grillitsch nel mirino del Napoli. Gazzetta.it rivela di un contatto tra l’agente del calciatore di proprietà dell’Hoffenheim ed il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il giocatore si è detto “affascinato dal calcio italiano e impressionato dal calore dei tifosi napoletani. Dichiarazioni che lasciano intendere la disponibilità del ragazzo ad affrontare una nuova esperienza” scrive Gazzetta.

Ma a dare il primo benestare all’operazione Grillitsch al Napoli è stato Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore insieme al patron Aurelio De Laurentiis hanno un peso specifico maggiore rispetto al direttore sportivo sulle scelte di mercato, questo perché la rottura tra ds e presidente è quasi totale. Con il benestare di Spalletti, avvenuto in un incontro in Versilia, si porta avanti l’affare.

Grillitsch al Napoli: ultime novità

Il contratto di Grillitsch con l’Hoffenheim scade nel 2022 e questo rappresenta un ottimo appiglio per Aurelio De Laurentiis per cercare di abbassare il prezzo del calciatore. La società tedesca lo valuta 15 milioni di euro il Napoli ne mette sul piatto 8 ed è intenzionato a trattare per arrivare a quella cifra. Il Napoli potrebbe cedere arrivanti ad offrire qualcosa in più, ma sicuramente non oltre i 10 milioni di euro. Grillitsch ha 25 anni e piace a Spalletti per le sue abilità tecniche, ma anche per la capacità di ricoprire più ruoli. Intanto si attende il via libera di De Laurentiis per affondare il colpo ed entrare nel vivo della trattativa.