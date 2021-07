Italia-Spagna: Del Piero lancia Insigne: “Giusto puntare su di lui”

Alessandro Del Piero punta su Lorenzo Insigne per la sfida Italia-Spagna. Alle 21 di questa sera si gioca il match valido per le semifinali degli Europei e tra i protagonisti attesi c’è Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli che ha segnato un super gol nei quarti di finale ed è un punto fermo della Nazionale di Mancini. Oggi arriva anche l’investitura di Del Piero, giocatore molto stimato da Insigne che ha detto di ispirarsi a lui anche per il suo famoso tiro a giro. Parlando ad As, Del Piero ha investito Insigne come uomo di punta della Nazionale Italiana ed ha detto: “Ha mostrato coraggio e la continuità che ha evidenziato nelle prestazioni è segno di un grande passo avanti. Mancini punterà su di lui, Jorginho e Verratti, sapendo che in panchina ci sono alternative importanti come Locatelli e Pessina. Le partite, oggi più che mai con cinque cambi, non si vincono con 11 e la varietà del nostro gruppo è straordinaria”.

Insigne faro dell’Italia: ‘problema’ per De Laurentiis

Insigne si sta godendo questo momento fantastico con l’Italia. Le sue prestazioni con la compagine di Mancini stanno attirando sul calciatore gli interessi dei top club europei, si parla di Barcella e nelle ultime ore anche di Tottenham. Il giocatore al momento non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2022. Un’intesa che sembra davvero complicata da trovare, ascoltando anche le parole di De Laurentiis che pare stia scaricando tutte le responsabilità sul capitano del Napoli.

Leggi anche: