Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli diventa sempre più una telenovela. Ad mettere pepe in questa trattativa ci sono le parole di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli senza mezze misure nella giornata di ieri ha scaricato tutto sul calciatore, dicendo che se andrà via sarà una decisione del capitano del Napoli. Capitano che al momento non si è ancora seduto a trattare con la SSCN, ma che legittimamente vorrebbe strappare un contratto più vantaggioso. Insomma la strategia di De Laurentiis appare chiara, investire di responsabilità il calciatore e dare la colpa a lui se qualcosa dovesse andare male.

Insigne piace in Premier League

L’edizione odierna de Il Mattino racconta al reazione di Lorenzo Insigne alle parole del presidente del Napoli:

Parole che servono soprattutto a spostare l’attenzione dal club al giocatore, a caricarlo di una responsabilità ancor maggiore. Un modo per investire Insigne della paternità totale di un eventuale addio. Insomma, una tecnica per metterlo spalle al muro. Inevitabile che nel giro di pochissimo siano arrivate all’orecchio di Lorenzo e al suo entourage. Tra il club azzurro e l’agente di Insigne, infatti, persiste il silenzio. Le parti non si sono mai aggiornate in questi mesi, non hanno mai fissato una data per un incontro per parlare del contratto e adesso l’impressione è che le cose potrebbero anche precipitare. L’ultima uscita di De Laurentiis, infatti, ha lasciato molto stupiti tutti, nessuno si aspettava delle parole così dirette da parte di un presidente che fino a qualche giorno fa predicava la calma. È lecito, quindi, aspettarsi che adesso Insigne possa seriamente prendere in considerazione le offerte che intanto continuano ad arrivare al suo agente, il napoletano Vincenzo Pisacane.

Intanto il giocatore ed i suo entourage si stanno guardando intorno, pronti ad accettare eventualmente altre offerte:

Dalla Premier, infatti, hanno già bussato alla porta di Insigne per provare a strapparlo al Napoli. Ma al momento nessuno si è presentato da De Laurentiis con la cifra giusta. Un giocatore in scadenza, ovviamente, è molto richiesto sul mercato, perché il suo prezzo di partenza si abbassa visto che nell’arco di pochi mesi si libererà a zero. Ecco perché il Napoli, qualora decidesse davvero di prolungare l’accordo con Insigne dovrà muoversi alla svelta, nella speranza che intanto non ci sia un altro club disposto ad accontentare le richieste del giocatore.

