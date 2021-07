Insigne e Mertens in vendita: De Laurentiis pronto alla rivoluzione

Anche Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono in vendita, il calciomercato non guardia in faccia a nessuno. Nemmeno a quei giocatori che hanno fatto la storia al Napoli. Così Aurelio De Laurenitiis ha in mente la rivoluzione del Napoli con nuovi calciatori, ma anche con nuovi dirigenti e la rottura totale con Giuntoli va in questo senso. Il nuovo corso di De Laurentiis va verso il tagli degli ingaggi e Mertens e Insigne sono tra quelli che guadagnano di più in azzurro. L’attaccante belga dovrà stare fermo anche 80 giorni per infortunio, uno ‘stimolo’ in più per cercare un acquirente.

Calciomercato: cessione Mertens e Insigne

La coppia gol del Napoli è sul mercato, per motivi diversi ma comunque la società è lì pronta ad ascoltare le offerte che potrebbero arrivare. Ecco quanto scrive Tuttosport a firma di Raffaele Auriemma:

Del capitano, il cui contratto scade tra meno di un anno, è tornato a parlare De Laurentiis, intervenuto ieri telefonicamente a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona. «Insigne è un prodotto del vivaio e il suo futuro dipende da lui. Se Lorenzo mi dirà che si è stancato del Napoli perché vuole girare l’Europa, allora andarsene sarà una sua decisione, non nostra». Tradotto vuol dire: il Napoli è disposto a rinnovargli il contratto, mentre il calciatore se ne andrà dal miglior offerente. Insigne guadagna 4,25 milioni a stagione e punta a un ingaggio migliore, che il Napoli non prevede volendo ridurre i costi. Stesso discorso per Mertens, attaccante 34enne reduce da una stagione difficile (10 gol in 38 partite) e ieri operato in Belgio dal dottor Declercq per la stabilizzazione della spalla sinistra. Mertens salterà il ritiro a Dimaro e si aggregherà a quello di Castel di Sangro, dal 5 al 15 agosto. Anche lui è sul mercato: il Napoli non può tenere in panchina un calciatore da 4,5 milioni annui. Intanto Di Lorenzo ha prolungato fino al 2026.

