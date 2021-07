Insigne fantastico: le pagelle lo esaltano: “Inarrestabile”

Euro2020 le pagelle esaltano Lorenzo Insigne in Italia-Belgio. L’attaccante dell’Italia ha siglato un gol fantastico durante la partita dei quarti di finale con il Belgio. Alla fine Insigne è stato anche premiato come Mvp dalla Uefa. Ma il giocatore è stato incoronato come il migliore in campo della partita dell’Italia di Mancini anche dai quotidiani, oltre che dai programmi televisivi. Il gol segnato dal giocatore del Napoli è stato davvero bellissimo, il suo classico tiro a giro che non ha dato alcuno scampo al portiere avversario, che pure ha provato a parare, ma senza riuscire a sventare il tiro di Insigne ritenuto incedibile da Spalletti.

Italia-Belgio, pagelle Insigne: ecco i voti

CORRIERE DELLO SPORT – 7,5. “Nella prima mezz’ora si sacrifica nei rientri difensivi, decolla un po’ alla volta e quando l’Italia prende in pugno la partita ci mette i suoi colpi decisivi. Il tiro a giro lo cerca una prima volta e lo indovina a un sospiro dall’intervallo. Salta in dribbling Tielemans, si avvicina all’area, prende la mira e beffa Courtois. E’ il gol della consacrazione. quello che Lorenzo attendeva da una vita. Nella ripresa aggiunge i suoi preziosismi e va a prendersi il premio di uomo partita. Chapeau”.

TUTTOSPORT – 7.5 “L’ennesimo capolavoro tecnico, dribbling secco e tiro che va a morire dove Courtois non può arrivare. Ma regala anche tante altre magie come un assist a Spinazzola”.

GAZZETTA – 8 “Una partita mostruosa, un gol da impazzire, trascinatore per oltre un’ora finché i polmoni scoppiano. I belgi proprio non sanno come fermarlo”.