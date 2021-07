Mario Rui ed Emerson Palmieri, destini incrociati. L’esterno portoghese è in trattativa per trasferirsi in Turchia, quello del Chelsea spinge per giocare con continuità. A causa del grave infortunio a Spinazzola ci sarà più spazio per Emerson Palmieri per mettersi in mostra con l’Italia ad Euro2020. La società di Aurelio De Laurentiis lo sta seguendo da vicino, anche perché Luciano Spaletti lo ha indicato come giocatore preferito per giocare sulla fascia mancina di difesa. Il Napoli ha sicuramente delle alternative per non farsi trovare scoperto, ma al momento Emerson Palmieri resta uno degli obiettivi principali.

Emerson Palmeri al Napoli: le novità

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla trattativa tra Napoli e Chelsea per portare Emerson Palmieri in azzurro:

L’uscita di Mario Rui può far scattare l’assalto a Emerson Palmieri, la formula sulla quale si potrebbe andare a ragionare sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto (vista la valutazione alta tra i 15 e i 20 milioni) anche se sono diversi i terzini monitorati dal direttore sportivo azzurro Giuntoli, tra i quali Reinildo Mandava del Lille, che però potrebbe rinnovare con il club francese, e Gudmundsson, svedese del Groningen seguito anche dal Milan.

E’ chiaro che avviare una trattativa ora, con gli Europei ancora in corso è più complicato. I tempi però diventano più corti. Si spera che l’Italia possa arrivare in finale ed in quel caso dopo l’11 luglio sarebbe un liberi tutti e si potrà cominciare a trattare in maniera più semplice.

