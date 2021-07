Foto – Insigne trascina l’Italia in semifinale, l’Allianz Arena col tricolore

L’Allianz Arena di Monaco si colora con la bandiera dell’Italia. La squadra di Roberto Mancini batte il Belgio e vola in semifinale. I bellissimi gol di Barella e Insigne (votato Mvp e con pagelle super) hanno portato alla vittoria gli azzurri. Non era facile vincere con il Belgio, squadra con grandissime individualità che però non riesce ancora concretizzare una vittoria. Alla fine della partita tra Italia e Belgio il bellissimo impianto dell’Allianz Arena si è dipinto con la bandiera tricolore dell’Italia: verde, bianco e rosso, per omaggiare la vittoria degli azzurri di Roberto Mancini. Un colpo d’occhio fantastico per un collettivo che sta veramente incantando tutti, sia per quello che fa vedere in campo, ma anche per l’unità di intenti che c’è nel gruppo.