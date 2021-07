La proposta di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’appoggio di tutti i presidenti della Serie A durante l’incontro di lega. Il patron del Napoli ha ribadito la necessità di aprire gli stadi a tutti i vaccinati. L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, ha rivelato alcuni retroscena sulla questione sollevata da Aurelio De Laurentiis:

SERIE A, STADI APERTI AI VACCINATI

“Mai così uniti e solidali tra loro, anche se a riportare dalla stessa parte della barricata i club della Serie A. Oltre alla crisi economica a causa del Covid, sui club pesa soprattutto la lunga chiusura degli stadi. Questo il grido d’allarme di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha avuto l’appoggio generale e convinto degli altri presidenti”.

Napoli, futuro di koulibaly in bilico. Ramadani summit con De Laurentiis

LA PROPOSTA DI DE LAURENTIIS PER LA SERIE A

“Tra le soluzioni alternative proposte da De Laurentiis c’è quella del via libera totale almeno per i vaccinati. Molto presto sarà recepita dalla Figc e dalla Lega Calcio, pronte a inoltrare in tal senso una richiesta ufficiale alle istituzioni e alla politica. Manca meno di un mese e mezzo al via del prossimo campionato e bisogna correre in fretta ai ripari, pure per evitare che i tifosi si abituino a vedere le partite soltanto alla tv, come è purtroppo successo nell’ultimo anno e mezzo per colpa del coronavirus”.

NODO DA SCIOGLIERE

“Il principale nodo da sciogliere è quello legato alla presenza negli stadi della Serie A di appena il 25 per cento degli spettatori, un quarto rispetto alla capienza complessiva. Per De Laurentiis sono troppo pochi e tutti i suoi colleghi si sono allineati sull’opposizione rigida del Napoli, che spera con il via libera almeno per i vaccinati da parte del Governo di riportare subito al Maradona almeno 25 mila spettatori: considerandolo peraltro solo come il primo passo verso una riapertura completa dell’impianto di Fuorigrotta, che non può più tardare. Il calcio ha bisogno di ripartire al più presto a pieno regime, altrimenti per dare un po’ di respiro alle casse dei club non basterà nemmeno la linea dell’austerity, annunciata con trasparenza dal Napoli”.

Leggi anche