Il Napoli potrebbe cedere Kalidou Kouibaly. il club partenopeo ha rifiutato una proposta da 40 milioni del PSG. Lo stipendio di koulibaly, pari a 6.5 milioni di euro a stagione pesa come un macigno sui conti del Club. Il ridimensionamento messo in atto dal patron De Laurentiis mira proprio a ridurre il monte ingaggi.

koulibaly in una recente intervista ha ammesso che non freme per andare via, se dipendesse da lui, chiuderebbe la carriera a Napoli. Le vie del mercato, non sempre si sposano con i desideri personali. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolinea l’imminente arrivo a Napoli dell’agente di Koulibaly, Fali Ramadani.

“Nell’agenda di De Laurentiis verrà trovato uno spazio libero per inserirci un blitz con Fali Ramadani, il manager di un calciatore che tre anni fa aveva una quotazione di 108 milioni di sterline e che adesso vede il proprio valore abbattuto. Avranno modo di chiacchierare, per tentare di arrivare a una soluzione, la più praticabile. Koulibaly sa di essere al crocevia della carriera: per congedarsi, probabilmente, questa è l’estate giusta, perché l’età ne testimonia la maturazione totale e la carta d’identità non consente di tergiversare ancora”.

Il contratto di koulibaly scade il prossimo anno e il rischio di trovarsi in una situazione come quella di Insihne, Maksimovic e Hysaj è molto alto”.

