Kalidou Koulibaly sul calciomercato, Ancelotti ed il Real Madrid che monitorano la situazione. Secondo Gazzetta l’allenatore italiano ha chiesto a Florentino Perez di presentare un’offerta al Napoli per Koulibaly. Aurelio De Laurentiis attende che qualcuno si faccia avanti, ma serve investire tanto per portare via il cartellino del calciatore senegalese che ha un contratto con il Napoli fino al 2023. Nei prossimi giorni è in programma un contatto tra Fali Ramadani ed il Napoli per cercare di chiarire la situazione e magari fare definitivamente chiarezza sulla vicenda.

Calciomercato: Kouliblay voglia di restare al Napoli

La tentazione Real Madrid per Koulibaly c’è, ma la volontà di restare in azzurro è altrettanto forte. Non è detto ch Ancelotti riesca a convincere Florentino Perez a presentare un’offerta al Napoli per il difensore senegalese, se questo non dovesse accadere allora sarebbe Koulibaly stesso a mediare tra le parti. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

Potrebbe discutere direttamente col presidente per decidere di restare a vita in azzurro, spalmando il proprio ingaggio su un contratto più lungo. Solo ipotesi al momento, perché il mercato si preannuncia lungo anche se molto statico.

Secondo il quotidiano sportivo Luciano Spalletti ‘tifa’ perché al “Napoli venga toccato il meno possibile per restare competitivi e puntare a entrare al vertice della classifica. Senza proclami ma con convinzione”.

Napoli: notizie calciomercato