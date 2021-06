Kalidou Koulibaly ed il Napoli devono trovare un accordo. Al momento sembra tutto bloccato anche perché Aurelio De Laurentiis continua a valutare il calciatore 50 milioni di euro, nonostante abbia raggiunto i 30 anni. Secondo Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni ci sarà un incontro, o quantomeno un contatto tra l’agente del giocatore Fali Ramadani ed il club azzurro. In questo momento serve fare chiarezza. Perché se arriva una buona proposta il Napoli è anche disposto a vendere ma bisogna raggiungere, o quantomeno sfiorare, i 50 milioni che pretende il club. Va ricordato che la SSCN non più di qualche anno fa rifiutò un’offerta del Chelsea da 100 milioni di euro per Koulibaly.

Koulibaly a vita al Napoli e problema ingaggio

Paradossalmente tra le parti, ovvero tra agente e società, potrebbe mediare proprio il calciatore. Il difensore è legatissimo alla città, posto in cui sono nati anche i suoi figli. Non si opporrebbe ad una permanenza, anzi la accetterebbe di buon grado di restare in azzurro.

Alle ragioni del cuore si oppongono quelle del vile danaro. Koulibaly è il calciatore più pagato della rosa azzurra: guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Una cifra enorme che pesa per il 10% sul monte ingaggi del Napoli che vorrebbe ridurre il costo complessivo del 30%. Fino ad ora Ramadani non è riuscito a trovare una squadra per il suo assistito anche se la scorsa stagione c’era stato un interessamento del Manchester City, che però, decise di non trattare direttamente con il Napoli per lo sgarbo legato a Jorginho.

