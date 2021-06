Il Napoli fa un’offerta per Kaio Jorge e incontra gli agenti per chiudere l’affare. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli oramai sono mesi che lavora su questa pista ed ha una sorta di prelazione per il calciatore brasiliano. Gli azzurri ci hanno creduto fin dal primo momento e Giuntoli è convinto di poter chiudere l’affare. Il Napoli per Kaio Jorge ha fatto già pervenire un’offerta che il Santos sta valutando, ben sapendo di avere tra le mani un talento puro che ha un’ottima tecnica, controllo di palla delizioso e buon feeling con il gol. Ovviamente il calciatore va ‘svezzato’ al campionato europeo, ma linea linea guida del Napoli sul calciomercato è chiara: puntare sui giovani di talento.

Offerta Napoli per Kaio Jorge: tutte le cifre

Le ultime notizie di calciomercato per Kaio Jorge vedono il Napoli in pole position sul calciatore. Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere l’affare. L’offerta della SSCN per Kaio Jorge è ferma a 8 milioni di euro, il Santos ne voleva 15, poi secondo Gazzetta ha abbassato le pretese fermandosi a 10 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che impossibile, anche perché la distanza tra le due parti sarebbe veramente minima.

Ma il Napoli ha fatto un’offerta a Kaio Jorge, offrendo ai suoi agenti un contratto quinquennale ad 1 milione di euro a stagione. Il quotidiano sportivo la ritiene un’offerta “dignitosissima” che il giocatore potrebbe prendere in seria considerazione, anche perché fino ad ora ha giocato solo in Brasile. In patria viene ritenuto un grandissimo talento ed anche Neymar ne ha parlato molto bene. Intanto Cristiano Giuntoli è pronto ad incontrare già in settimana gli agenti del calciatore, la volontà è quella di dare un’accelerata ad un affare che vede anche tante concorrenti in campo. Il Napoli vuole bruciare tutti e assicurarsi il talento del brasiliano.