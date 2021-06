Europei: l’Italia sfida il Belgio ai quarti, flop Cristiano Ronaldo

Sarà Italia-Belgio la partita dei quarti di finale che impegnerà la nazionale di Mancini. La formazione di Roberto Martinez è riuscita ad imporsi con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Thorgan Hazard nel finale del primo tempo. Durante la partita anche Mertens è stato protagonista, entrando al 48′ al posto di De Bruyne. Flop per Cristiano Ronaldo ma anche sfortunato il Portogallo che nel finale di partita colpisce anche un palo con Guerreiro. A nulla è servito un buon secondo tempo del Portogallo in tutti i modi di arrivare al pareggio, ma senza mai trovare la via della rete, con un Cristiano Ronaldo non in grande spolvero. Nel Belgio da verificare anche i due infortunati De Bruyne ed Eden Hazard, usciti dal campo primo del tempo.

Dunque sarà Italia-Belgio la partita dei quarti di finale che si giocherà venerdì 2 luglio. Mertens giocherà contro i compagni di squadra Di Lorenzo e Insigne, che con ogni probabilità saranno ancora titolari, nonostante c’è chi chiede di lasciarli in panchina nelle partite decisive. In panchina, per l’Italia, c’è anche Meret che milita nel Napoli.