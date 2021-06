Ivan Zazzaroni vota per tenere Di Lorenzo e Insigne fuori dalla formazione dell’Italia i due calciatori del Napoli. Gli azzurri giocheranno venerdì 2 luglio la partita dei quarti di finale degli Europei di calcio. Nonostante Di Lorenzo e Insigne siano tra i migliori giocatori della Nazionale di Roberto Mancini, il giornalista preferirebbe tenerli fuori dal prossimo match di Euro2020. Ecco le parole a Radio 24 di Zazzaroni:

Sarebbe un miracolo calcistico se battessimo Belgio o Portogallo. Mancini ha cambiato radicalmente la sua squadra, fa un calcio che non corrisponde al campionato. Sugli esterni ho notato poco coraggio, a parte Spinazzola. Di Lorenzo nelle partite importanti sembra spaventato, ha il braccino. Venerdì sera non lo farei giocare, al pari di Insigne. Farei giocare Berardi con Chiesa in attacca, Toloi invece sulla fascia al posto di Di Lorenzo. Nel mezzo uno tra Locatelli e Pessina.

Italia: Insigne criticato

Nonostante la vittoria non sono mancante le critiche per Lorenzo Insigne. Il giocatore del Napoli si è sacrificato tanto, ma i tifosi si sono divisi sul giudizio sulla sua prestazione contro l’Austria. A difesa di Insigne si è schierato Umberto Chiariello con una netta presa di posizione su twitter. Discorso diverso per Di Lorenzo per il quale arrivano solo apprezzamenti. Nonostante tutto Zazzaroni chiede di tenere Di Lorenzo e Insigne fuori dalla sfida dei quarti di finale dell’Italia.

