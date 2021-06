Umberto Chiariello pubblica le pagelle di Lorenzo Insigne di Italia-Austria dei maggiori quotidiani e siti sportivi. L’attaccante del Napoli nella sfida degli ottavi agli Europei forse non ha brillato in termini di vivacità in zona gol, ma sicuramente è stato autore di una partita generosissima e di grande sacrificio. Mancini continuava a chiedergli sacrificio difensivo, cosa che Insigne non ha fatto mai mancare con paio di chiusure degne di un terzino. Trovare un attaccante che si sacrifica così tanto per il gruppo non è semplice ecco perché molti allenatori puntano sempre su Insigne. Anche al Napoli il capitano non fa mancare il suo impegno in fase difensiva, sacrificando sicuramente energie per la fase offensiva. Nonostante tutto ha chiuso l’ultimo campionato con 19 reti.

Critiche ad Insigne: Chiariello pubblica le pagelle

Nonostante l’impegno profuso da Insigne in Italia-Austria ci sono state molte critiche negativi al giocatore. Anche sulle nostre pagine social come Napolipiu e Sangue Azzurro, abbiamo letto moltissimi commenti sulla prestazione del giocatore. C’è chi lo ha criticato aspramente e chi invece ha sottolineato quanto di buono fatto in una partita in cui l’Austria aveva molta più forza fisica e prestanza atletica. Ecco invece quanto scritto da Chiariello sulle pagelle di Insigne: