Fabian Ruiz ‘bloccato’ al Napoli, cessione difficilissima. Si complica il mercato azzurro?

Fabian Ruiz bloccato al Napoli. Una notizia che viene rilanciata anche in Spagna dal prestigioso quotidiano AS. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 col Napoli ma fino ad ora tutti i tentativi di rinnovo sono saltati, anche per le richieste molto alte da parte dell’entourage di Fabian Ruiz. I club interessati al giocatore non mancano, ma il Napoli per cedere Fabian Ruiz chiede almeno 60 milioni di euro. Prezzo che resta invariato anche se non sta disputando un buon Europeo con la Spagna. Secondo quanto riferisce As la cessione di Fabian Ruiz è difficilissima al limite dell’impossibile, proprio per il prezzo chiesto da Aurelio De Laurentiis, che non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese. Stessa cosa si può dire di Koulibaly e senza la cessione di qualche pezzo pregiato il mercato del Napoli potrebbe non decollare. Alcuni obiettivi, come Basic, sono in standby ma al momento resta tutto fermo.

Napoli e Fabian Ruiz ancora insieme

La mancata cessione di Fabian Ruiz non preoccupa il Napoli e Spalletti. Il nuovo tecnico azzurro ritiene la rosa dei partenopei già molto valida e lo spagnolo ha dimostrato di poter giocare in un centrocampo a due, come quello che vuole utilizzare Spalletti. Qualora dovesse restare nessuno si fascerebbe la testa, anche se molti si chiedono quando Fabian Ruiz esploderà definitivamente. Il giocatore ha talento e sicuramente è cresciuto, ma sembra dover compiere almeno un altro salto in avanti per completare la sua maturazione.

Nell’ultima stagione si è preso sicuramente qualche responsabilità in più. Da lui ci si attende che diventi il leader del centrocampo e che faccia più giocate decisive. La sua tecnica è superiore alla media, quindi deve forzare di più la giocata, diventando decisivo quando serve. Intanto il Napoli ha bloccato Fabian Ruiz sul calciomercato ma anche per quanto riguarda la partecipazione alle Olimpiadi da fuoriquota.