Pedullà: “La Lazio sfida il Napoli per Basic”, è il preferito di Sarri

La Lazio sfida il Napoli per Basic. Il club di Aurelio De Laurentiis da tempo sta seguendo il giocatore ma fino ad ora non ha ancora affondato il colpo. Il patron azzurro non ha dato ancora il via libera agli acquisti, anche per motivazioni fiscali, oltre che di chiusura di bilancio, ma anche perché vorrebbe prima cedere e poi acquistare. Al momento però Fabian Ruiz e Koulibaly non si muovono, anche perché la SSCN chiede molto per la cessione dei loro cartellini. Secondo Alfredo Pedullà la Lazio vuole Basic che piace pure al Napoli. In questo momento Basic è in vantaggio anche su Torreira, altro calciatore che è stato proposto ai biancocelesti per fare da playmaker nel centrocampo di Sarri.

Lazio su Basic: il Napoli monitora

Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà sulla trattativa per il centrocampista del Bordeaux:

Torreira alla Lazio: di vero c’è soltanto che è stato proposto sistematicamente dal suo agente, il centrocampista vuole lasciare l’Arsenal e tornare in Italia, ma per ora il club biancoceleste preferisce affondare su Basic del Bordeaux.

Basic ha un contratto in scadenza con il Bordeaux nel 2022. Il Napoli lo prenderebbe non come sostituto di Bakayoko ma di Fabian Ruiz. Il giocatore ha piedi buoni e buona fisicità, ma se lo spagnolo continuerà a restare in rosa allora gli obiettivi del club partenopeo sono altro.

