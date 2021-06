Rai – Calciomercato: “Il piano del Barcellona per Insigne. Due nomi per sostituire Bakayoko”

Calciomercato Napoli con Ciro Venerato della Rai che dice: “Il Barcellona pensa seriamente a Insigne”. La notizia di un interessamento del club spagnolo per Insigne è stata lanciata già qualche giorno fa da Alfredo Pedullà. Secondo Venerato il Barcellona ha un piano per Lorenzo Insigne. Il Barça in “questo momento non può fare operazioni perché ha tanti attaccanti in rosa, ma se dovessero uscire due tra Coutinho, Dembelé e Braitwaite allora sicuramente andrebbero su Insigne. La dirigenza sta aspettando il 1° luglio per il bilancio semestrale della società“.

Al momento per Insigne, però, si parla soprattutto di rinnovo di contratto con il Napoli. La strada è leggermente più in discesa dopo l’apertura del Napoli di sedersi ad un tavolo per discutere ed evitare di tenere un calciatore in scadenza, che potrebbe anche fare sei mesi di panchina se tutto dovesse andare male.

Calciomercato Napoli: le ultime novità

Venerato parla anche delle soluzioni a centrocampo per il Napoli che cerca l’erede di Bakayoko, tornato al Chelsea da cui potrebbe arrivare Emerson Palmieri. Secondo Venerato Basic non è il sostituto di Bakayoko ma bensì di Fabian Ruiz, mentre al posto del giocatore del Chelsea potrebbe arrivare uno tra “Berge dello Sheffield United e Thorsby della Sampdoria“.