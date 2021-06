GAZZETTA – Emerson Palmieri al Napoli: superato il problema ingaggio, ecco come

Il Napoli su Emerson Palmieri può superare il problema ingaggio grazie alla legge di stabilità. Gazzetta dello Sport scrive che il brasiliano, naturalizzato italiano, di proprietà del Chelsea resta un obiettivo del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis continua a monitorare il calciatore, anche perché non è escluso che gli azzurri possano fare un doppio colpo sulla fascia sinistra di difesa. Mario Rui è in dubbio per motivi tecnici, mentre Ghoulam non offre garanzie fisiche. Entrambi potrebbero andare via, anche se nel caso dell’algerino c’è un ingaggio molto alto che rende difficile la cessione.

Napoli-Emerson Palmieri: ingaggio spalmato

Uno dei problemi della SSCN di arrivare ad Emerson Palmieri è l’ingaggio del giocatore. Il terzino percepisce 4,5 milioni di euro a stagione. Ma in questo caso il Napoli potrebbe superare il problema ingaggio con la legge di stabilità che “consentirebbe al club di poter avere dei costi limitati al lordo, così come avviene già per Lozano e Osimhen”.

Da questo punto di vista il problema sarebbe superato, ma resta da convincere Abramovic a cedere il giocatore in prestito e non a titolo definitivo, con valutazione di 18 milioni di euro. Per riuscire in questa impresa il Napoli dovrà avere pazienza, magari arrivando agli ultimi giorni di mercato come accaduto con Bakayoko. Ma la società partenopea sta tenendo d’occhio altre tre calciatori. Tre giovani talenti per la fascia sinistra, che in questo momento sono anche leggermente avanti ad Emerson Palmieri, proprio per i problemi legati alle modalità d’acquisto ed al prezzo dell’esterno del Chelsea.

