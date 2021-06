Rinnovo Insigne, appuntamento fissato col Napoli dopo gli Europei di calcio. Il club azzurro ed il suo capitano hanno deciso di vedersi, sedersi ad un tavolo e parlare. Doveva succedere già a fine campionato poi tutto è slittato alimentando una telenovela non da poco. Ora almeno è stato fissato un appuntamento, come viene fatto filtrare dalla società e come riportano i maggiori quotidiani sportivi e generalisti. Ma c’è di più: il rinnovo di Insigne col Napoli sulla carta è in discesa. Il giocatore ha intenzione di restare al Napoli e di continuare a vita la sua carriera in azzurro. La società ha tutte le intenzioni di prolungare il rapporto di lavoro con il suo capitano.

Rinnovo Insigne: dopo gli Europei la verità

E allora tutto pronto, al termine dell’avventura con l’Italia ci sarà un altro tassello da sistemare per Lorenzo Insigne, il rinnovo con il suo Napoli. Si, perché il calciatore è parte integrante della squadra, di cui è capitano. Come ha dichiarato recentemente il suo sogno era quello giocare nel Napoli e di diventare capitano, lo ha realizzato. Ora potrebbe realizzarne un altro, diventare una bandiera del Napoli. Una figura che sembra oramai scomparsa, ma che Insigne potrebbe riportare in auge siglando un nuovo contratto con la SSCN che di fatto lo terrebbe al Napoli fino a fine carriera.

Calciomercato: la volontà di Insigne

Il calciatore ha fatto filtrare da tempo la sua volontà: voglio restare al Napoli. La priorità è sempre stata questa, ecco perché fino ad ora le avance del Barcellona e di qualche altro top club sono state ascoltate, ma non prese in seria considerazione. L’azzurro del Napoli, Insigne lo porta nel cuore e la società gli riconosce questo affetto. Ora non resta che sedersi a quel tavolo e trovare l’accordo per il rinnovo, come si farebbe in una famiglia.

