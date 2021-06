Napoli: Emerson Palmieri in standby, tre frecce per Spalletti

Il Napoli mette in standby Emerson Palmieri e punta tre frecce per la fascia sinistra. Il club di Aurelio De Laurentiis ha capito che la trattativa col Chelsea per arrivare ad Emerson Palmieri è davvero complicata. Abramovich vuole cedere a titolo definitivo: costo 18 milioni di euro, il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito, inoltre dovrebbe poi trattare sull’ingaggio del calciatore che percepisce circa 4,5 milioni di euro a stagione. Quindi come Insigne a cui il Napoli vorrebbe ridurre lo stipendio. Ma per il ruolo di terzino sinistro il Napoli ha altre frecce al suo arco e sono tutti giocatori di talento con un grandissimo potenziale. Questo non significa che la trattativa per Emerson Palmieri sia sfumata, ma il club sta portando avanti altre piste, anche perché potenzialmente potrebbero servirne anche due di esterni di difesa.

Napoli: tutte le novità sul terzino sinistro

Nuno Tavares: resta l’obiettivo principale del Napoli: costa circa 15 milioni di euro. Ha 21 anni ma di lui si parla un gran bene. Qualche giorno fa i media portoghesi lo davano in partenza, anche perché il Benfica ha già il sostituto ed ha necessità di vendere. Il contratto di Nuno Tavares col Benfica scade nel 2024. Il Napoli è fermo ad un’offerta di 12 milioni di euro per il giocatore, una distanza non incolmabile.

Owen Wijndal: il Napoli aveva già opzionato il calciatore nel recente passato. Wijndal ha 21 anni ed il suo contratto con l’Az Alkmaar scade nel 2023. Fa parte della scuderia Raiola con il Napoli ha ancora rapporti (vedi Lozano ndr). Non sarà facile strapparlo agli olandesi che lo valutano circa 20 milioni di euro.

Nuno Mendes: altro giovanissimo dal grandissimo potenziale. Nuno Mendes è di proprietà dello Sporting Lisbona ha 19 anni ed un contratto che scade nel 2025. La sua valutazione è veramente esagerata: si parla di 50 milioni di euro, anche se alcune voci confermano un interesse del Napoli.