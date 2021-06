Fabian Ruiz non parteciperà all’Olimpiade di Tokio. Il centrocampista impegnato a EURO 2020 con la nazionale spagnola, non sta attraversando un momento felice dal punto di vista professionale.

In questo Europeo, Fabian ha collezionato appena 25 minuti troppo pochi per ritagliarsi un posto da titolare, come auspicava l’ex Betis prima del torneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, Fabian dovrà dire addio anche al sogno olimpico.

“Il Napoli non ha dato la disponibilità a lasciar partire Fabian Ruiz per l’Olimpiade di Tokyo. La Nazionale olimpica spagnola era intenzionata a portare il centrocampista partenopeo”.

AS aggiunge ulteriori dettagli: “Il calciatore aveva dato la propria disponibilità a partecipare alla importante competizione internazionale, ma il Napoli, avrebbe detto di no. Anche Francis Hernández, coordinatore delle categorie inferiori, ha contattato il club partenopeo per convincerlo, ma non è stato possibile“.

Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa in programma mercoledì 30 giugno potrebbe fornire alcuni chiarimenti sulla vicenda.

