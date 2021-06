Il Napoli lavora sottotraccia sul mercato. La società di Aurelio De Laurentiis non ha ancora messo a segno nessun colpo di mercato, ma le trattative proseguono. Oltre all’ormai famoso terzino sinistro, Emerson Palmieri in pole, gli azzurri devono sostituire Hysaj, Maksimovic e Bakayoko. Fabian Ruiz potrebbe essere l’unica cessione eccellente. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe individuato il sostituto del centrocampista Spagnolo:

“Mancano appena 21 giorni all’inizio del ritiro di Dimaro e, finora, il mercato del Napoli non ha avuto sussulti, come un po’ tutto quello che riguarda la serie A. Nuova mediana Potrebbe essere un’ipotesi. Tutto gira intorno al futuro di Fabian Ruiz. Se dovesse andare via, allora ci vorrà un altro centrocampista, che prescinde dall’eventuale acquisto di Basic. E, in questo caso, sarebbe stato pure individuato. Si tratta di Sander Berge, 23 anni, che gioca nello Sheffield United, retrocesso in Championship (ultimo posto) al termine del campionato da poco concluso. Il club inglese chiede 12 milioni, il Napoli non vuole andare oltre gli 8. La trattativa prosegue”.

Spalletti vota Berge: il Napoli studia l’acquisto e chiede garanzie