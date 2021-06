Il calciomercato del Napoli ancora deve entrare nel vivo. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. L’esperto di mercato delle reti Rai ha riportato alcuni retroscena legati alle operazioni della società partenopea.

“Cristiano Giuntoli sta monitorando tantissimi calciatori, più di dodici sicuramente. Su Emerson Palmieri la situazione è di calma piatta: il Napoli attende che il Chelsea cali le proprie pretese e che non arrivino offerte importanti per il calciatore”.



Mister X per il Napoli: “C’è un mister X che gira dalla parti di Castel Volturno: un nome che non è uscito ancora sui giornali, ma che Cristiano Giuntoli segue con grande interesse. Nei prossimi giorni cercherà di scoprire di chi si tratta“.

Renato Sanchez: “Se ne parlò ai tempi di Carlo Ancelotti. Il mister di Reggiolo, quando era al Napoli, era interessato al nazionale portoghese. Ma da quanto mi risulta ora non è più nei radar del club di Aurelio De Laurentiis“.

Questione portieri: “Sepe vuole andare al Genoa, il Napoli mi ha detto che su Mirante non c’è nulla“.

Lovato: “Il Napoli lo segue anche perché è un profilo giovane, ma che in futuro potrebbe creare delle plusvalenze. Potrebbe arrivare qualora partisse Koulibaly, essere il terzo centrale“.