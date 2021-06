CALCIOMERCATO NAPOLI – Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. Il procuratore ha parlato del futuro di Kalidou koulibaly, indicato come uno dei possibili partenti insieme a Fabian Ruiz, per fare cassa, e di alcuni nomi accostati al mercato del Napoli

KOULIBALY RESTA AL NAPOLI? “Difficile fare previsioni però mi sembra che lui sia sempre più napoletano. Ora è già cittadino d’onore nonché uno dei più grandi giocatori nella storia del Napoli. Il mercato è molto difficile, non so dove possa andare. Con le solite pretese del presidente mi sembra difficile che possa muoversi per andare da qualche parte, vedremo.

Si può accontentare di una cifra inferiore? Se la priorità è tagliare gli ingaggi allora, Kalidou, dovrà essere molto più flessibile e accettare cifre che non hanno nulla a che vedere con le cifre che gli sono state offerte in passato”.

Bruno Satin nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Malcuit? Il suo infortunio ha complicato un po’ la situazione e al tempo stesso l’arrivo di Di Lorenzo che ha fatto molto bene. Adesso dipende tutto dal mister e da come lo vede, se pensa che possa essere un’alternativa interessante. Ovviamente non è un giocatore con cui si può fare cassa adesso viste le ultime stagioni. La situazione non è tanto facile per il Napoli”.

MANDAVA? “È uno tosto e duro, aggressivo e molto forte a livello difensivo. Giocatore interessante, senz’altro all’inizio di stagione non ha giocato molto, poi è entrato in squadra e ha fatto il titolare fino alla fine, diventando un punto fermo del Lille che ha vinto il titolo. Se spendi 12 o 15 milioni va bene, di più no. Non è il Ghoulam di una volta che prendeva tutta la fascia, non è sofisticato a livello tecnico. Buon giocatore ma non un fenomeno“.